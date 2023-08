L’Olympique Lyonnais va recruter Ainsley Maitland-Niles

Le mercato de l’Olympique Lyonnais avait débuté avec l’arrivée du défenseur polyvalent Clinton Mata (30 ans) et du milieu de terrain Skelly Alvero (21 ans). Mais depuis, la DNCG est passée par les comptes rhodaniens et a encadré la masse salariale et les indemnités de transferts. Autant dire que le recrutement allait être ralenti, mais malgré cela, l’OL espérait l’arrivée d’un défenseur central, d’un milieu de terrain défensif et d’un attaquant.

La suite après cette publicité

Pour l’instant, un objectif a été atteint puisque le prêt d’un an du défenseur de Southampton, Duje Caleta-Car, a été officialisé. Mais l’OL de John Textor ne s’arrête pas là et une autre recrue et sur le point de s’engager. Comme l’a informé le podcast anglais The Beautiful Game Podcast, l’international anglais Ainsley Maitland-Niles va signer un contrat de quatre ans à l’OL. Libre de tout contrat après son départ d’Arsenal, il viendrait renforcer le milieu de terrain de l’OL.

À lire

OL : Skelly Alvero dévoile ses ambitions

L’OL a trouvé un milieu défensif

Formé chez les Gunners, mais peu apprécié par Mikel Arteta, Maitland-Niles avait ainsi effectué trois prêts différents à West Bromwich Albion, l’AS Rome et à Southampton, club avec lequel il a disputé 22 matches la saison dernière. Le joueur de 25 ans est surtout connu pour sa polyvalence au milieu de terrain, ainsi qu’en défense, puisqu’il a joué à six postes différents avec les Saints. En effet, AMN a été utilisé en tant que latéral droit et gauche, milieu défensif et offensif, ainsi que sur les côtés.

La suite après cette publicité

De quoi offrir des possibilités à Laurent Blanc. Cependant, le quotidien L’Équipe précise que Maitland-Niles arrivera bien pour renforcer le poste de numéro 6, soit en tant que milieu défensif. Son arrivée mettrait fin au dossier Renato Tapia (Celta de Vigo), un temps proche de l’OL, mais qui a décidé de rester en Espagne «pour des raisons familiales». Une nouvelle recrue qui devrait faire du bien à l’Olympique Lyonnais, alors qu’un attaquant, et précisément un ailier droit, est encore espéré durant ce mois d’août.