L’OL annonce l’arrivée de Duje Ćaleta-Car

L’Olympique Lyonnais continue d’avancer sur son mercato malgré les difficultés économiques liées à la DNCG. Alors que le club rhodanien doit surveiller sa masse salariale, les arrivées doivent donc être souvent associées à des départs. Pour le moment, l’OL attend toujours de se séparer de plusieurs gros salaires et notamment Karl Toko-Ekambi. Mais en attendant, pour palier la blessure de Dejan Lovren, et un éventuel départ d’un défenseur central, l’OL vient d’officialiser l’arrivée d’une nouvelle recrue.

Ce mercredi soir, l’OL a, en effet, annoncé l’arrivée de l’ancien défenseur de l’OM Duje Ćaleta-Car. Le défenseur croate, qui évoluait à Southampton depuis un an et demi, fait son grand retour en France et viendra renforcer une défense lyonnaise qui a souvent eu du mal à rester imperméable la saison dernière. Le défenseur de 26 ans est prêté avec option d’achat pour un transfert qui coûtera 5 millions d’euros au club hors bonus.

Laurent Blanc tient son défenseur central

«L’Olympique Lyonnais informe de l’arrivée, sous forme de prêt payant, du défenseur international croate de Southampton Duje Ćaleta-Car, jusqu’au 30 juin 2024. Le montant du prêt s’élève à 1,54M et s’accompagne d’une option d’achat de 3,59M et d’un bonus de 2,1M auquel pourra s’ajouter un intéressement complémentaire de 15% sur une éventuelle plus-value future.»

Arrivé en provenance des Saints, avec qui il a joué 19 matches (2 buts) et avec qui il a connu une relégation la saison dernière, l’international croate devra vite répondre présent dans la défense lyonnaise. Son arrivée devrait aussi signifier que le départ de Karl Toko-Ekambi, qui touche un gros salaire, est tout proche. Et si pour le moment l’OL refuse les offres de Leipzig pour Lukeba, cette arrivée pourrait peut-être changer la donne… ou pas. Quoi qu’il en soit, l’OL réalise un joli coup pour relancer un joueur qui avait impressionné pendant longtemps à l’OM.