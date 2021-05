L'avenir d'Harry Kane rend dingue l'Angleterre, le FC Porto dans le viseur de la police portugaise

La suite après cette publicité

Le départ de Kane enflamme les tabloïds

Depuis plusieurs jours, le départ d'Harry Kane de Tottenham semble acté. La star anglaise serait lasse de ne rien gagner avec les Spurs et souhaiterait changer d'air. Hier, Kane s'est livré à ce sujet, expliquant que si une grosse offre arrivait, son président pourrait accepter de le lâcher. «Il pourrait se dire : "si je peux obtenir 100 millions de livres pour toi, alors pourquoi pas..." », a balancé le buteur britannique. Il a même avoué que c'était le moment pour lui d'avoir une conversation avec Daniel Levy, son président, comme le rapporte le Daily Express. Cela fait les gros titres de tous les journaux anglais aujourd'hui, comme avec The Daily Telegraph qui titre : «Kane pousse Levy à le laisser partir contre 100 M£», soit environ 116 M€. Même son de cloche en couverture du Daily Mirror, ce vendredi, qui évoque aussi cette somme, ainsi que cette «conversation honnête» réclamée par le joueur. Enfin, ce dernier fait la Une du Daily Star qui fait dans le jeu de mot en titrant : «Citizen Kane», en référence au célèbre film américain. Car ce serait bien Manchester City qui aurait la place de numéro 1 dans le cœur de l'attaquant anglais. Et puis, c'est également l'une des rares équipes à pouvoir investir autant d'argent en ces temps de crises.

Perquisition à Porto

L'info du jour au Portugal, c'est le scandale qui touche le FC Porto. Le club est dans le viseur de la police judiciaire rapporte A Bola, ce vendredi. Une enquête a été ouverte portant sur des soupçons de falsification d'un test de dépistage au Covid-19, sur un des joueurs de l'effectif. Une perquisition a été menée par la justice portugaise dans les locaux du club. Même son de cloche en couverture de Record qui titre : «la Police Judiciaire fait des recherches». Cela fait aussi la Une du Correio da Manhã qui évoque de son côté les «téléphones et emails entre les mains du super juge». Affaire à suivre...

Donnarumma proposé au Barça

Le célèbre agent Mino Raiola aurait proposé Gianluigi Donnarumma au FC Barcelone, selon As. Le portier italien sera libre de tout contrat cet été, et pourra donc s'engager où bon lui semble. Une aubaine pour les clubs en difficulté financière comme le Barça. Les Blaugranas mettraient Ter Stegen sur le marché des transferts, et celui-ci pourrait quitter la Catalogne en cas de bonne offre. Le profil de Donnarumma pourrait donc être très intéressant...