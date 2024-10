Pep Guardiola complimente CR7 pour féliciter encore plus Messi

Pep Guardiola peut être content puisque l’un de ses protégés, à savoir Rodri Hernandez, a remporté le Ballon d’Or 2024 ce lundi. Le coach de Manchester City qui n’a pas manqué de le féliciter en conférence de presse en a profité pour avoir des mots sur les deux joueurs qui auront marqué la récompense de leur empreinte, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.

La suite après cette publicité

Il n’a pas manqué de dire lequel des deux était le meilleur à ses yeux sans trop de surprises : «Cristiano Ronaldo était un monstre, et le père du monstre est Lionel Messi. Et tous deux ont fait quelque chose d’incroyable au cours des 15, 20 dernières années. Et peut-être qu’à ce moment-là, Xavi et Iniesta méritaient aussi le Ballon d’Or…»