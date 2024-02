PL : Pablo Sarabia et Wolverhampton enfoncent Sheffield United

Plus que jamais lanterne rouge de Premier League et d’ores et déjà quasi condamné à la relégation en fin de saison, Sheffield United se rendait sur la pelouse de Wolverhampton pour le compte de la 26e journée du championnat anglais. Une rencontre où le favori tenait son rang.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 8 Wolverhampton 38 26 0 11 5 10 40 40 20 Sheff Utd 13 26 -44 3 4 19 22 66

Portés par une réalisation de l’ancien joueur du Paris Saint-Germain, Pablo Sarabia, à la demi-heure de jeu (1-0, 30e), les Wolves s’imposaient d’une courte tête au Molineux Stadium. Avec cette victoire (1-0), les troupes de Gary O’Neil remontent à la 8e place. Sheffield United est au fond du trou.