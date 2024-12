Manchester City, OM : nouvelles révélations sur l’avenir de Paul Pogba !

Mais où jouera donc Paul Pogba ? En mars prochain, le milieu de terrain de 31 ans pourra refouler les pelouses, au terme de sa suspension pour dopage. Peu à peu, les médias européens dévoilent donc des informations sur l’avenir de l’ancien Red Devil. Ce week-end, il a par exemple été question d’un intérêt très prononcé de Manchester City et de Pep Guardiola pour ses services.

L’entraîneur catalan voudrait ainsi, selon ces informations, enrôler un milieu de terrain d’expérience, capable d’avoir un impact immédiat. Il s’agit aussi de couvrir l’absence de Rodri, et Pogba, même s’il a un profil bien différent de l’Espagnol, pourrait avoir les qualités nécessaires pour prendre les commandes du milieu cityzen. Dans le même temps, il y a toujours ce fantasme de le voir débarquer en Ligue 1, avec cette rumeur OM qui revient de façon persistante.

Manchester City ne tentera rien

Et voilà qu’en Angleterre ce lundi, on en apprend un peu plus. Le Mirror comme le Manchester Evening News nous apprennent que Manchester City n’est en réalité pas intéressé par Paul Pogba. Malgré les informations qui ont pu sortir, les Skyblues n’ont pas l’intention de passer à l’attaque. Ils sont refroidis par le passé red devil du joueur, mais aussi par le fait qu’il aura besoin d’un temps d’adaptation pour retrouver le rythme, en plus de rater les grosses échéances de février. Une signature à Manchester City n’est donc pas considérée comme réaliste actuellement.

Ce qui permet donc à l’Olympique de Marseille d’avoir toutes ses chances de l’attirer dans ses rangs. « Je pense que comme pour tous les supporters marseillais, bien sûr que Paul Pogba, ça fait rêver. Après, si c’est vrai ou non, je ne peux pas vous en dire plus. Mais en tout cas, je pense que pour l’avoir aussi côtoyé en sélection et côtoyé aussi d’autres joueurs marseillais, il sait que s’il vient, il sait où il met les pieds. Et ça ne peut être que bénéfique pour lui (de rejoindre) un club comme Marseille », confiait Dimitri Payet ce week-end. Affaire à suivre…