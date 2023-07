Inter Milan : Marcus Thuram explique son choix de carrière

La suite après cette publicité

C’était largement attendu et c’est désormais officiel : l’international français, Marcus Thuram (25 ans) s’est engagé avec l’Inter Milan pour un contrat de cinq ans, soit jusqu’en 2028. Chez les Nerazzurri, il va percevoir un salaire annuel net de 6 millions d’euros. Libre de tout contrat depuis la fin de son bail avec le club allemand du Borussia Mönchengladbach, l’attaquant de 25 ans était courtisé par Manchester United, Chelsea, le Bayern Munich, le RB Leipzig et bien évidemment le Paris Saint-Germain.

Alors que son transfert à l’Inter Milan a été officialisé ce samedi matin, Marcus Thuram s’est confié dans une interview exclusive à la chaîne officielle du club Inter TV, démontrant toute son enthousiasme et sa motivation pour sa nouvelle aventure en Italie : «Je suis vraiment heureux d’être ici, aujourd’hui est un grand jour. J’avais l’habitude de regarder la Serie A quand j’étais petit et j’ai vu beaucoup de champions. Venir en Serie A, c’est comme rentrer à la maison pour moi», a alors déclaré l’ancien joueur de Guingamp de de Sochaux.

À lire

PSG : Milan Škriniar a fait ses adieux à l’Inter Milan

Sur les traces de son père

En Italie, le nom de Thuram est loin d’être inconnu, puisque le père de Marcus, la légende du football français Lilian Thuram a fait les beaux jours de Parma (1996-2001) et de la Juventus (2001-2006) en Serie A. Un championnat que le nouvel attaquant de l’Inter connaît donc parfaitement : «Le championnat italien a beaucoup changé depuis que mon père y jouait. Mais il m’a donné beaucoup de conseils, comme un père : joue avec joie, profite du moment et profite de chaque instant, car mon rêve est devenu réalité. J’espère pouvoir marquer beaucoup de buts avec ce maillot et gagner beaucoup.», a précisé Marcus qui sort de sa meilleure saison en carrière avec 16 buts et 9 passes décisives, toutes compétitions confondues.

La suite après cette publicité

Dans la suite de l’entretien, Marcus Thuram est largement revenu sur son choix de choisir l’Inter, plutôt que les autres grands clubs européens qui convoitaient ses services. Une décision évidente pour ce grand idole de Ronaldo Nazário, qui a porté les couleurs des Nerazzurri entre 1997 et 2002 : «C’est un rêve de porter le même maillot que lui et de jouer dans le même stade. Je ne peux pas imaginer l’émotion que je ressentirai quand je serai dans le stade avec tous les fans. J’ai regardé des vidéos sur YouTube pour comprendre comment se jouent les matches à San Siro. Je dis aux supporters de m’attendre car j’arrive». Les messages sont passés.