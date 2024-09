L’Australie annonce l’arrivée d’un nouveau sélectionneur

C’est le début d’une nouvelle ère en Australie. Dans un dossier de presse paru ce matin, les Socceroos ont annoncé l’arrivée à la tête de la sélection nationale de Tony Popovic. Ancien défenseur de Crystal Palace, l’entraîneur de 51 ans, occupé jusqu’à présent le banc du Melbourne Victory FC. Cette nomination intervient dans un contexte plutôt compliqué sur le plan des qualifications à la Coupe du Monde 2026. L’Australie avait, en effet, totalement raté sa dernière trêve internationale, avec notamment une défaite 1-0 face au Bahreïn puis match nul 0-0 en Indonésie. Son prédécesseur, Graham Arnold avait alors été démis de ses fonctions. La sélection pointe actuellement à une inquiétante cinquième place dans le groupe F des élimatoires de la zone Asie.

Day 1️⃣ as new #Socceroos head coach is in the books ✅#WelcomeTony pic.twitter.com/XAcIX9cMmc— Subway Socceroos (@Socceroos) September 23, 2024

«Nous sommes fiers et ravis d’avoir Tony à bord et nous sommes impatients de le soutenir alors qu’il construit l’élan avec l’équipe sous sa direction. Son leadership, qui commence immédiatement, sera vital alors que nous nous dirigeons vers les prochaines qualifications» a commenté de son côté dans un communiqué, Anter Isaac, président de la fédération de football australienne. «Je suis très honoré d’avoir l’opportunité de diriger les Subway Socceroos en tant qu’entraîneur principal. C’est un rôle qui s’accompagne d’une grande responsabilité et je suis profondément reconnaissant de ce nouveau challenge» a expliqué quant à lui Tony Popovic ce matin.