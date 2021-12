CAN 2022 : certains clubs ont menacé des joueurs, dénonce Vahid Halilhodzic

Depuis quelques jours, la tenue de la Coupe d’Afrique des Nations 2022 est fortement remise en question. L’association des clubs européens (ECA) a envoyé un courrier à la FIFA dans lequel elle menace de ne pas libérer les joueurs évoluant en Europe et remet en question l’organisation de la compétition. Vahid Halilhodzic, sélectionneur du Maroc, et s’est dit inquiet quant à la tenue de la CAN, qui débutera le 9 janvier prochain.

La suite après cette publicité

«Avec la situation sanitaire, c'est de plus en plus compliqué et difficile», a-t-il déclaré, rapporte L’Équipe. «Il y a une grosse question, aura-t-elle lieu ou pas ? Pour l'instant, c'est une grosse bataille entre différents lobbyings, a-t-il commenté. Les joueurs sont obligés de venir en équipe nationale, mais tous les clubs font tout pour que les joueurs ne viennent pas, certains ont menacé des joueurs, leur ont dit qu'ils pouvaient perdre leur place, être transférés... Vraisemblablement, ce sera un gros problème d'avoir tous les joueurs qui jouent en Europe. De mon côté, si le joueur ne vient pas, cela veut dire que son attachement à l'équipe nationale n'est pas assez présent [...], je peux refuser de prendre dans le groupe quelqu'un qui refuse de venir, même si la menace existe de la part des clubs. Il peut dire au revoir à l'équipe nationale.»