La décision de Luis Enrique qui a surpris au PSG

On savait Luis Enrique déroutant, et cette nouvelle information le confirme. Le technicien espagnol n’en a que faire des statuts. Lui, a toujours centré sa philosophie autour du mérite et de l’intérêt collectif. À ce titre, il avait décidé d’attribuer les penalties à un certain Vitinha en début de saison, plutôt qu’à l’un de ses attaquants, à qui il réclamait pourtant plus de buts.

La suite après cette publicité

Une décision qui a pu interroger à première vue, d’autant plus avec la présence de joueurs comme Ousmane Dembélé ou Bradley Barcola, appelés à prendre de l’épaisseur et à se libérer de l’ombre écrasante de Mbappé. Et si l’on en croit le journal L’Équipe, ce choix a d’ailleurs interloqué les attaquants parisiens, désorientés par ce choix de l’Espagnol.