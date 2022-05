Joan Laporta se plaint des règles financières en Liga

Le FC Barcelone a connu une saison mouvementée, mais s'en est globalement bien tiré en terminant deuxième de Liga, synonyme de qualification en Ligue des Champions. Cependant, les comptes barcelonais ne sont pas au mieux et le recrutement devra être ingénieux et efficace afin de concurrencer le Real Madrid. Interrogé sur les difficultés du club à recruter, le président Laporta expliquait que ceci était lié au règles financières mises en place en Liga.

«Nous faisons ce que nous pouvons parce que c'est difficile. Nous n'avons aucune complicité ou soutien de la part de La Liga. Les règles du fair-play sont trop exigeantes par rapport à celles d'autres pays. C'est un handicap que nous devrons surmonter. Nous y sommes habitués, nous venons de ce que nous venons et il n'y a qu'un seul secret : travailler, travailler et bien travailler,» expliquait-il dans les colonnes de AS.