Robert Lewandowski change radicalement de stratégie avec le Bayern Munich

Robert Lewandowski ne sait plus sur quel pied danser. Avant même la fin de la saison dernière, le Polonais a fait savoir en public comme en privé qu'il souhaitait quitter le Bayern Munich après huit années de bons et loyaux services. Mais rapidement, les pensionnaires de l'Allianz Arena ont été très clairs : Lewy ne partira pas. De quoi agacer le joueur et son agent, Pini Zahavi, qui s'étaient déjà entendus avec le FC Barcelone autour d'un contrat de trois ans.

Le Bayern Munich veut entre 50 et 55 millions d'euros minimum

Mais depuis plusieurs mois maintenant, ce dossier traîne en longueur. Les Allemands campent sur leurs positions, bien qu'ils explorent d'autres pistes offensives en parallèle. Mais aucune d'elle ne trouve grâce à leurs yeux, eux qui sont persuadés qu'ils ne trouveront pas mieux que le Polonais. Malgré tout, le Barça s'accroche et pense toujours pouvoir recruter le joueur. Pini Zahavi a, en effet, indiqué aux Culés qu'ils auraient l'attaquant sous contrat jusqu'en 2023 pour un prix de 40 millions d'euros.

L'agent de Lewy s'est peut-être un peu trop avancé. En effet, Gol a indiqué ce week-end que le Bayern Munich voulait 70 millions d'euros. Selon Sky Germany, les champions d'Allemagne ne veulent pas discuter à moins de 50-55 millions d'euros. La porte n'est donc pas totalement fermée, mais pour le Barça, cette somme est trop importante pour un joueur libre dans un an. Dans une impasse, Lewandowski, qui veut rejoindre Barcelone et qui est courtisé par le PSG, espère que son avenir sera scellé d'ici peu.

Lewandowski va retourner à Munich mais veut toujours partir

Initialement, il pensait que tout serait réglé avant la pré-saison du Bayern Munich et le début de la tournée estivale des Catalans aux Etats-Unis le 16 juillet. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'avec son agent ils ont employé la manière forte en multipliant les sorties médiatiques et les coups de pression. Malgré cela, les Bavarois sont restés fermes. Ce qui a obligé le joueur à revoir sa position. Ce lundi, Relevo indique que Lewy, qui devait initialement sécher la reprise, sera bien présent demain à Munich.

Il souhaite calmer le jeu et échangera avec Julian Nagelsmann, lui qui veut rester professionnel jusqu'au bout. Une information confirmée par Sky Germany. Malgré tout l'attaquant de 33 ans n'est toujours pas sur la même longueur d'onde que son club. Selon Bild, le joueur et son entourage sont assez surpris de voir les champions d'Allemagne célébrer la signature de Sadio Mané, qui a quitté Liverpool à un an de la fin de son contrat. Une situation identique à la sienne. Lewy et ses proches sont donc très étonnés de voir le Bayern agir ainsi alors qu'avec lui, ils montrent une extrême fermeté. Mais chaque cas est différent et Lewy va devoir patienter avant de pouvoir s'en aller.