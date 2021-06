Ruben Aguilar pourrait jouer les JO avec la France

Ruben Aguilar, 28 ans, pourrait bien venir renforcer la liste olympique de Sylvain Ripoll cet été (la compétition a lieu du 21 juillet au 7 août), selon les informations de L'Équipe. Alors que chaque sélection peut appeler trois joueurs nés avant le 1er janvier 1997, le fait que le tournoi de Tokyo n'occupe pas de dates FIFA permet au club de refuser de libérer leurs joueurs concernés par une éventuelle sélection.

Ainsi, les deux parties, club et sélection, doivent s'entendre. Et, si le Paris Saint-Germain souhaite conserver son groupe au complet et notamment Colin Dagba, Aguilar pourrait de son côté être laissé à la disposition de Ripoll et son staff qui ont un œil attentif sur lui.