RC Lens : coup dur pour Jonathan Gradit

Malgré la victoire des Sang et Or à Bollaert ce vendredi soir 1-0 contre Troyes, le défenseur central français Jonathan Gradit (29 ans), a dû abandonner prématurément ses coéquipiers très tôt dans le match. La faute à une intervention musclée du défenseur troyen, Palmer-Brown, au quart d'heure de jeu. D'après Prime Vidéo, il souffrirait d'une fracture de la clavicule et devrait être absent jusqu'à la fin de la phase aller selon le 11 lensois.

Frank Haise va devoir trouver des alternatives pour pallier à cette blessure importante pour le RC Lens, en sachant qu'ils ont perdu Christopher Wooh, parti à Rennes dans les derniers moments du mercato estival. Les Artésiens n'auront pas le choix que de s'accrocher pour maintenir cette place de leader provisoire de Ligue 1. Pour rappel, les Lensois ne comptent aucune défaite après sept journées (5 victoires, 2 nuls).