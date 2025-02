Rennes : Steve Mandanda juge la méthode d’Habib Beye

Depuis 3 matchs, c’est Habib Beye qui a pris place sur le banc du Stade Rennais. L’ancien latéral droit a connu deux victoires avant une première défaite contre le LOSC le week-end dernier. Le nouvel entraîneur tente encore de mettre des choses en place en découvrant son équipe. En Bretagne, il retrouve un ancien et éphémère coéquipier de l’Olympique de Marseille en la personne de Steve Mandanda. Auparavant numéro un dans la hiérarchie des gardiens, ce dernier est devenu numéro 2 depuis la venue de Brice Samba. Le changement de technicien n’a pas chamboulé cette hiérarchie mais cela n’empêche pas l’ancienne doublure d’Hugo Lloris d’avoir un rôle actif au sein de l’effectif.

«J’ai eu la chance de le côtoyer (Habib Beye), mais très peu de temps, un mois en préparation entre ma signature et son départ (pour Newcastle à l’été 2007). On n’a pas beaucoup d’écart d’âge non plus (39 ans contre 47 ans). C’est aussi plus facile» explique le portier à RMC, avant d’en dire plus sur la méthode de l’ancien coach audonien. «Il a un discours clair et simple. Il est là pour sortir le club d’une situation délicate et moi pour l’aider différemment de ce que je pouvais faire avant sur le terrain, dans la vie de tous les jours. Et quand on fait appel à moi être le plus performant possible pour garder cette dynamique.» Beye a d’ailleurs conservé Mandanda dans une sorte de conseil des sages où il peut prendre le pouls du vestiaire.