Chelsea pense à Maxwell

Avec la récente arrivée de son nouveau propriétaire et président Todd Boehly, Chelsea vit actuellement une vraie révolution. Les Blues se restructurent en profondeur avec notamment le départ la semaine dernière de la directrice générale du club londonien, Marina Granovskaia, ou celui hier de l’ancien gardien de but, Petr Cech, qui occupait un poste de conseiller technique et de performance. Dans cette logique de réorganisation, les Blues recherchent actuellement un nouveau directeur sportif et ils auraient ainsi pensé à un ancien de Ligue 1. En effet selon The Guardian, Chelsea souhaiterait recruter l’ancien latéral gauche du Paris Saint-Germain, Maxwell, en tant que directeur sportif.

Le Brésilien de 40 ans, qui a pris sa retraite en 2017, avait occupé la fonction de coordinateur sportif du PSG à l'issue de sa carrière de joueur, avant d’être nommé ambassadeur du club de la capitale au Brésil en 2019. Le club londonien penserait à lui notamment, car il connait bien le coach de Chelsea, Thomas Tuchel, avec qui il a collaboré lors du passage du technicien allemand à Paris.