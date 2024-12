John Textor veut recruter Miguel Almirón à Botafogo

John Textor a les dents longues. Après avoir réalisé l’exploit d’un doublé Copa Libertadores - championnat brésilien avec Botafogo, l’homme d’affaires américain veut encore enrichir son effectif. Dernièrement, la presse brésilienne avançait un intérêt du club brésilien pour Iker Muniain, désormais joueur de San Lorenzo (Argentine), mais ce vendredi, une autre rumeur mène jusqu’en Angleterre.

D’après TNT Sports Brazil, Botafogo souhaiterait effectivement recruter Miguel Almirón, l’attaquant de Newcastle. Après avoir été l’un des hommes forts des Magpies ces dernières saisons, le Paraguayen de 30 ans connaît une nette baisse de régime. Depuis le mois d’août, il doit essentiellement se contenter d’un rôle de second, voire de troisième couteau sous les ordres d’Eddie Howe (il n’a joué que 50 minutes sur ses 11 derniers matches). De son côté, Globo Esporte assure que des échanges ont déjà eu lieu entre Botafogo et Newcastle, et que John Textor apprécierait le joueur.