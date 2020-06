Les détails du nouveau prêt d'Odion Ighalo à MU

C'est officiel depuis quelques heures maintenant, Odion Ighalo (30 ans) reste à Manchester United jusqu'en janvier 2021. Shanghaï Shenhua a accepté de prêter son attaquant sous contrat jusqu'en décembre 2022 pour six mois de plus. Selon nos informations, ce nouveau prêt est assorti d'une option d'achat de l'ordre de 20 M€, directement liée aux performances sportives du Super Eagle (34 sélections, 15 buts) jusque-là. En outre, les Red Devils prennent en charge l'intégralité du salaire du joueur.

Avant que MU règle définitivement le dossier, trois écuries ont, toujours selon nos informations, sondé l'entourage du Nigérian : l'AS Monaco, Tottenham et l'Inter Milan. Le club de la Principauté, à qui le buteur avait déjà été proposé en janvier avant sa signature à Old Trafford, n'a pas pu aller plus loin, étant dans l'obligation de dégraisser et de se séparer de gros salaires. Ighalo, lui, a toujours fait de Manchester, club dont il est fan depuis sa tendre enfance, sa priorité.