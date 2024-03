OM - Nantes : le gros coup de gueule de Florent Mollet après la défaite

Ce dimanche, le FC Nantes s’est incliné face à l’Olympique de Marseille (2-0) en clôture de la 25e journée de Ligue 1. Malmenés en première période par des Phocéens entreprenants, les Canaris sont revenus avec de meilleures intentions en seconde période pour espérer inverser la tendance. En vain, puisque le club nantais enchaîne avec une deuxième défaite consécutive et pointe à une dangereuse 16e place, synonyme de barrages en fin de saison. Ainsi, la déception était présente dans les rangs nantais à l’image de Florent Mollet qui a poussé un coup de gueule au coup de sifflet final.

*«C’est compliqué parce qu’on perd encore trois points. On est dans une situation où il faut qu’on prenne des points. Même avec un point ici, on aurait un peu avancé. Oui, on a montré un meilleur visage en seconde période, mais on ne peut pas se satisfaire de ça. Il y a urgence, ça fait un moment qu’il y a urgence, ça ne date pas d’aujourd’hui. Il faut qu’on reste soudés, ça doit être le mot d’ordre jusqu’à la fin de saison pour qu’on aille chercher ce p*ain de maintien tous ensemble», a concédé le milieu de terrain du FCN au micro de Prime Vidéo.