Le FC Barcelone tient déjà sa deuxième recrue

Le FC Barcelone continue de se renforcer. Après avoir quasiment bouclé l'arrivée du défenseur de Chelsea, Andreas Christensen, qui arrivera libre de tout contrat l'été prochain, le club catalan s'était lancé sur la piste Franck Kessié depuis plusieurs mois. En fin de contrat en juin 2022, le milieu de terrain de 25 ans était courtisé par de nombreuses écuries européennes, à l'instar du Real Madrid, Tottenham ou encore du Paris Saint-Germain.

Mais finalement, la presse espagnole annonce que l'Ivoirien avait bel et bien trouvé un accord avec le Barça. Selon les dernières informations de la Cadena SER, Franck Kessié a déjà signé son contrat avec le Barça pour la saison prochaine, comme le rapporte Adrià Albets. Il arrivera sous la forme d'un transfert gratuit, après l'expiration de son contrat avec l'AC Milan au 30 juin prochain. Un profil recherché et désiré par Xavi et l'ensemble du staff barcelonais.

Le Barça n'a pas fini son mercato

Une bonne opération pour le FC Barcelone, qui souhaitait renforcer son milieu de terrain sans trop dépenser. D'autres sources espagnoles indiquent que le Barça a proposé un salaire de 6,5 millions d'euros net par an pour convaincre Kessié. D'abord prêté en 2017 chez les Rossoneri par l'Atalanta, il avait ensuite été acheté contre 24 millions d'euros. Pour sa dernière saison sous les couleurs rouges et noires, il a joué 29 matchs, marquant six buts.

En plus de cela, le Barça s'active pour trouver un nouveau latéral gauche. Le club catalan négocie toujours avec Mazroui, le Marocain de l'Ajax Amsterdam, qu'ils voient comme un profil intéressant pour remplacer Jordi Alba. Le capitaine de Valence, José Luis Gayá, est le favori pour lui succéder, mais ce ne sera pas facile de convaincre Valence de le lâcher cet été alors qu'il est encore sous contrat jusqu'en 2023. Sur le front de l'attaque, la piste Erling Haaland et toujours là et deux autres stars sont également courtisées...