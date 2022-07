PSG : le CUP en veut déjà à Christophe Galtier

Interrogé par Le Parisien quant à l'arrivée de Christophe Galtier, Romain Mabille, le président du CUP, s'est révélé « nuancé » face à cette nomination. « On sait que c’est un bon entraîneur, quelqu’un qui arrive à sortir le meilleur de ses joueurs, à former un groupe. Mais je fais une nuance sur son passé marseillais. Quand il dit que l’ambiance du Parc n’est peut-être pas une des meilleures de France, il connaît la portée de ces mots, il aurait pu s’en abstenir. On tâchera de le faire changer d’avis. Mais dire ça, c’est maladroit. Ses autres propos sur le Parc, sur l’institution, ça compense » a expliqué le Parisien.

Avant d'ajouter : « Sur ses deux derniers postes, il a aussi toujours respecté le PSG, donc c’est dommage qu’il ait gâché ça avec une phrase. C’était inutile et blessant. » Une petite zone de friction qui ne devrait pas tarder à s'apaiser à la connaissance des capacités médiatrices du coach de 55 ans.