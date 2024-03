Chelsea - Newcastle : les compositions officielles

La Premier League est à l’honneur sur le site Foot Mercato ! Ce lundi, Chelsea accueille dans son antre de Stamford Bridge Newcastle pour le compte de la 28ème journée de championnat d’Angleterre. Une rencontre importante et très attendue dans le Royaume, même si les deux formations sont en train de traverser une saison mouvementée. Et pour cause, seulement onzième de Premier League (36pts), la formation londonienne ne répond toujours pas aux attentes et se retrouve en mauvaise posture pour décrocher une qualification européenne. Après avoir accroché Manchester City en championnat (1-1), les Blues n’ont pas confirmé le week-end dernier en concédant le match nul à Brentford (2-2). En face, les Magpies occupent une bien triste dixième place au classement de Premier League (40pts), ne parvenant pas à maintenir le niveau de jeu et la régularité de la saison passée. Les hommes d’Eddie Howe ont néanmoins subi qu’un seul revers lors des six dernières journées. Après une défaite face à Arsenal (4-1), Newcastle s’est remis dans le sens de la marche le week-end dernier face à Wolverhampton (3-0).

La suite après cette publicité

Cette partie sera à suivre en direct en live commenté sur le site Foot Mercato à partir de 21h00. Pour cette nouvelle sortie en Premier League, Mauricio Pochettino a décidé d’opter pour son traditionnel schéma tactique organisé en 4-2-3-1. Le vivier français est représenté par Axel Disasi et Malo Gusto, alignés en défense. Sans grande surprise, le milieu de terrain est composé de Moses Caicedo et Enzo Fernández, titulaires derrière un trio offensif emmené par Raheem Sterling, Cole Palmer et Conor Gallagher. Enfin, Nicolas Jackson fera office de pointe. Du côté des visiteurs, Eddie Howe a tranché et aligne pour cette confrontation un système organisé en 4-3-3. La ligne offensive est emmenée par Miguel Almiron, Alexander Isak et Anthony Gordon, tandis que Bruno Guimaraes, Joe Willock et Sean Longstaff composent l’entrejeu.

Les compositions :

Chelsea : Petrovic - Gusto, Disasi, Chalobah, Cucurella - Caicedo, Fernandez - Sterling, Palmer, Gallagher - Jackson.

La suite après cette publicité

Newcastle : Dubravka - Livramento, Schar, Botman, Burn - Willock, Guimaraes, Longstaff - Almiron, Isak, Gordon.