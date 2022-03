LdC, Atlético : la réaction à chaud de Rodrigo De Paul

L'Atlético de Madrid s'est imposé sur la pelouse de Manchester United ce mardi soir (0-1), validant son billet pour les quarts de finale de Ligue des Champions. Interrogé en zone mixte, Rodrigo De Paul (27 ans), l'un des hommes forts du côté colchonero, s'est dit satisfait.

«Je suis très content parce qu'il n'était pas facile de gagner dans un stade historique face à un énorme rival. Le match était équilibré au début, mais à partir du but, nous savions que nous devions souffrir et nous l'avons bien fait. Les supporters nous ont aidé dans les pires moments. L'équipe ne s'est pas désunie dans les mauvais moments, elle a même été plus forte, c'est une récompense. Les rêves sont les moteurs que nous avons en nous et il faut permettre aux supporters de rêver. À chaque fois que nous entrons sur le terrain avec ce maillot, nous donnons notre vie», a lâché l'Argentin.