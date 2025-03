Rennes - PSG : les compositions officielles

Le Paris Saint-Germain se déplace sur la pelouse de Rennes dans le cadre de la 25e journée de Ligue 1. Solides leaders du classement avec 13 points d’avance sur l’OM, les Parisiens roulent sur la concurrence et débarquent en Bretagne avec une immense confiance. En face, Rennes occupe la 11e place avec 29 points et surtout deux victoires lors des deux dernières journées. Cette rencontre est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

La suite après cette publicité

Du côté des compositions d’équipes, c’est un 3-4-3 qui est mis en place par Habib Beye. Samba dans le but, Rouault dans l’axe de la défense avec Jacquet et Brassier, Assignon et Truffert en pistons. Au milieu, James est présent avec Koné alors qu’en attaque le jeune Méïté est titularisé aux côtés de Blas et Kalimuendo. Luis Henrique opte de son côté pour une équipe remaniée. Safonov prend place dans le but, Zaïre-Emery capitaine et latéral droit, Hernandez à gauche, Beraldo et Pacho forment la charnière. Dans l’entrejeu, Mayulu et Doué accompagnent Joao Neves. En attaque, Lee et Barcola animeront les côtés, Ramos l’axe.

Les compositions

Rennes : Samba - Jacquet, Rouault, Brassier – Assignon, James, Koné, Truffert © – Blas, Meite, Kalimuendo

PSG : Safonov – Zaïre-Emery ©, Beraldo, Pacho, Hernandez – Doué, Joao Neves, Mayulu – Lee, Ramos, Barcola

La suite après cette publicité

Inscrivez-vous sur Parions Sport en Ligne et recevez 15€ sans dépôt et jusqu’à 85€ de bonus de bienvenue. Misez sur une victoire 3-0 du PSG contre Rennes et tentez de gagner jusqu’à 1150€.