Tottenham : Antonio Conte veut mettre 6 stars dehors !

Ce mercato est le premier d'Antonio Conte depuis son arrivée à la tête de Tottenham. Et le manager italien compte bien le mettre à profit pour initier la refonte de son effectif, actuellement 6e de Premier League, à deux points de la 4e place. Le Transalpin, débarqué le 2 novembre à Londres, a déjà déterminé les joueurs sur lesquels il n'entend plus s'appuyer, les plaçant de facto sur la liste des transferts.

ESPN nous donne la teneur de cette liste de 6 noms. On y trouve Dele Alli (25 ans). Très loin de son meilleur niveau depuis plusieurs mois, le milieu offensif international anglais est à vendre. Même son de cloche pour l'ancien Lyonnais Tanguy Ndombélé (25 ans) qui, malgré un talent indéniable et des fulgurances remarquables, ne colle pas aux préceptes de jeu de l'entraîneur des Spurs.

Du mouvement dans tous les sens

L'ailier néerlandais Steven Bergwijn (24 ans) et le latéral droit irlandais Matt Doherty (29 ans) sont également concernés par ce coup de balai désiré. ESPN précise enfin que Japhet Tanganga (22 ans) et l'ex-Parisien Giovani Lo Celso (25 ans) n'ont pas non plus convaincu leur nouveau coach. Le board pourrait étudier d'éventuelles offres pour eux.

À ces six départs espérés, plus ou moins vivement, le technicien souhaiterait accueillir au moins 4 renforts selon ESPN : un défenseur central, un latéral, un milieu de terrain et une doublure pour Harry Kane. Le plan d'Antonio Conte, pleinement soutenu par son président Daniel Levy, est clairement établi. Reste désormais à savoir s'il se déroulera sans accrocs...