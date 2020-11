Everton : Carlo Ancelotti sous le charme de James Rodriguez

Recruté cet été par Everton après avoir vécu une période pour le moins compliquée au Real Madrid, James Rodriguez semble se refaire une santé chez les Toffees, où il a notamment retrouvé l’un de ses anciens coachs au Real, Carlo Ancelotti. L’entraîneur italien en a d’ailleurs profité pour s'entretenir avec NBC Sports au sujet de son milieu de terrain colombien à qui il a redonné le goût, l’amour du football.

«James a passé pas mal de temps en Espagne, à Madrid et il n'a pas beaucoup joué. Il voulait un nouveau défi et était désespéré. Je pense qu'il est au bon endroit maintenant parce qu'il me connaît et je le connais. Everton veut s'améliorer et avoir un grand projet donc je pense qu'il a trouvé le bon club pour lui montrer sa qualité», dit-il avant d'évoquer ses qualités supérieures à la moyenne. «C'est un joueur formidable et talentueux. Il ne rate pas les passes, ne perd jamais le contrôle du ballon ou ne gaspille pas ses tirs. Il ne joue pas un football compliqué, il considère le football comme une chose simple.» Des mots qui devraient donner un peu plus le sourire au Colombien qui l’a déjà bien retrouvé depuis son arrivée sur les bords de la Mersey.