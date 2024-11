Real Madrid : Karim Benzema vide son sac sur le problème Kylian Mbappé

Il y a un peu plus d’un an, Karim Benzema (36 ans) a quitté le Real Madrid après plusieurs années de bons et loyaux services. Le remplacer était donc une mission très compliquée pour les Merengues. D’ailleurs, les Madrilènes n’ont pas recruté directement un numéro 9 de classe mondiale, préférant s’appuyer sur le duo Rodrygo-Vinicius Jr tout en comptant sur l’expérimenté Joselu. Ce qui leur a plutôt réussi puisque les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu, qui ont pu compter également sur un super Jude Bellingham, ont remporté la Liga et la Ligue des champions.

Benzema évoque le cas Mbappé

Malgré cela, Florentino Pérez et ses équipes ont souhaité renforcer le secteur offensif. Endrick (18 ans) et Kylian Mbappé (25 ans) sont ainsi arrivés durant l’été 2024. Si les statistiques du Français sont plutôt intéressantes, puisqu’il a déjà marqué 8 buts et délivré 2 assists en 14 rencontres toutes compétitions confondues, il n’évolue pas encore à son meilleur niveau. Le capitaine des Bleus, qui doit encore trouver sa place et des automatismes avec ses coéquipiers, est également pointé du doigt pour son manque de travail défensif. Ce que lui reprocheraient d’ailleurs certains coéquipiers.

Loin de Madrid à présent, Karim Benzema, qui connaît bien KM9 pour avoir évolué avec lui en équipe de France, suit toujours de très près ce qu’il s’y passe. Lors d’un entretien accordé à El Chiringuito hier, il a d’ailleurs été invité à donner son avis sur le cas Kylian Mbappé. «Le problème pour moi est que Mbappé n’est pas un avant-centre. Chaque fois qu’il joue avec la France en n°9, ce n’est pas bon, ce n’est pas sa position. Le problème, c’est qu’à gauche, il y a un autre joueur qui est du même niveau… vous ne pouvez pas mettre Vini à droite ou comme avant-centre. Là où il fait la différence, c’est à gauche. Voyons comment Ancelotti va faire avec ça.»

KM9 doit mieux faire

Puis, quand on lui a demandé de donner un conseil à son compatriote, le Nueve a été clair. «Mbappé n’est pas un 9. Au Real Madrid, il y a beaucoup de pression, ce n’est pas le PSG. Un conseil ? Il ne faut pas qu’il abandonne (…) Je ne pense pas qu’Ancelotti va déplacer Vinicius, il est actuellement le meilleur au monde à ce poste. Mbappé doit se mettre en tête qu’il doit être un 9 et oublier le côté gauche. Il a été très bon à gauche et maintenant il faut être bon ailleurs.» Nul doute que le Bondynois écoutera les conseils d’un joueur qui a passé plus de dix ans au sein de la Casa Blanca. D’ailleurs, Benzema a comparé son expérience à celle du capitaine des Bleus.

«Ma situation, la première année, et celle de Kylian sont différentes. J’avais 21 ans et lui 25 ans, ce n’est pas la même chose. Il sait qu’il y a beaucoup de pression au Real Madrid. Si vous ne marquez pas de but pendant deux ou trois matches, ils vous tueront. Vous pouvez gagner le Ballon d’Or ou ce que vous voulez, si vous faites trois matches sans marquer, encore une fois… Il doit apprendre à vivre avec la pression, qui est très forte au Real Madrid. Il doit se mettre cette pression à chaque match, chaque match est nouveau. Il doit marquer des buts, ils t’ont fait venir pour marquer des buts seulement. Il a le niveau et il a tout pour y parvenir.» Mbappé sait ce qu’il lui reste à faire…