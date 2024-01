La nouvelle stratégie de l’Arabie saoudite fait trembler les cadors européens

Le football saoudien ne réussit pas à tout le monde. Le dernier cas Jordan Henderson en est le parfait exemple. Très critiqué par l’Angleterre pour son arrivée dans le golfe Persique l’été dernier, l’ancien capitaine de Liverpool veut déjà repartir. L’Ajax se serait notamment positionné. Ancien des Reds également, Roberto Firmino ne serait pas si heureux que ça non plus malgré un salaire encore plus conséquent que ce qu’il touchait en Premier League. Mais le championnat saoudien souhaite affiner sa stratégie.

Il n’y a pas que les stars et les joueurs confirmés. Malgré un exode qui pourrait être redouté dans les semaines et les mois à venir, les promoteurs de la Saudi Pro League réfléchissent à une nouvelle approche. Selon les informations du Daily Mail, les règles sur les joueurs étrangers vont être modifiées. Leur nombre actuel est limité à 8 par équipe et devrait passer à 10 très prochainement. De quoi faire venir encore plus de joueurs mais cette fois ce ne sont pas les grands noms qui sont visés.

L’équilibre du football mondial déséquilibré ?

Les regards vont se tourner vers les meilleurs centres de formation des clubs sud-américains et européens afin de recruter les grands talents de demain et les faire développer dans le championnat saoudien. C’est un peu à l’image du transfert de Gabri Veiga l’été dernier, lui qui est passé du Celta de Vigo Al-Ahli contre 30 M€ alors que les meilleurs clubs d’Europe s’intéressaient à lui. Un changement de stratégie qui bouleverserait l’équilibre en place, notamment chez les cadors du vieux continent.

Ces derniers procèdent déjà à cela en allant chercher des jeunes de plus en plus tôt pour leur faire terminer leur formation au sein de leur académie pour ensuite les intégrer à l’équipe première ou les envoyer en prêt ailleurs. D’autres sont vendus. Cela viendrait donc contrarier des clubs comme Manchester City et surtout le Real Madrid, devenu spécialiste ces dernières années des jeunes recrues brésiliennes (Vinicius Jr, Rodrygo, Endrick). Même le Barça pourrait être attaqué sur ses pépites déjà confirmées comme Lamine Yamal ou encore Gavi.