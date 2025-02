Real Madrid : la provocation de Vinicius Jr au public de Manchester City

Les supporters de Manchester City avaient déployé un tifo pour accueillir Vinicius Jr ce soir. On y voyait l’image de Rodri embrassant le Ballon d’Or, avec le slogan "Stop crying your heart out", titre d’une chanson phare d’Oasis. "Arrête de pleurer", en Français. Une provocation et des chambrages pour un Vinicius Jr qui a tenu à répondre aux fans cityzens.

Alors que certains supporters lui chantaient "où est ton Ballon d’Or ?", le Madrilène leur a tout simplement répondu en montrant le badge sur la manche du maillot avec les 15 Ligues des Champions remportées par le Real Madrid. De quoi calmer les fans des Skyblues, ensuite climatisés en toute fin de match… « Chaque fois que les supporters adverses font quelque chose, ils me donnent plus de force pour jouer un grand match et ici je l’ai fait. Ils connaissent notre histoire, tout ce que nous faisons dans cette compétition », a ensuite ajouté le Brésilien devant les médias.