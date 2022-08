L'impressionnant onze des joueurs sans contrat !

La suite après cette publicité

Les cinq grands championnats européens ont tous débutés depuis plusieurs semaines et le mercato arrive bientôt à son terme. Certains joueurs se sont déjà accaparés la lumière des projecteurs, d'autres, plus discrets ou en perte de vitesse, sont encore à la recherche d'un club. C'est pourquoi, nous nous sommes penchés sur le cas de ces retraités (ou chômeurs) avant l'heure. Pour commencer, attardons-nous sur le cas des gardiens de but. Nous avons choisi d'intégrer Luca Zidane à notre onze notamment pour sa formation prestigieuse au Real Madrid mais aussi pour sa pige au Rayo Vallecano l'année dernière. Le fils du légendaire milieu offensif français a eu un rôle de gardien remplaçant certes mais il a performé quand il le fallait au point d'en profiter pour rentrer dans la rotation avec le gardien titulaire, Stole Dimitrievski. Nous aurions pu choisir Loris Karius mais ses bourdes en finale de la Ligue des Champions sont encore gravées dans toutes les têtes ou encore Ben Foster pour sa longévité en Angleterre.

En ce qui concerne la défense comment ne pas commencer par mentionner Marcelo. Le désormais ancien défenseur de la Maison Blanche a été un pilier du club pendant de très longues années et un des meilleurs latéraux au monde. Le Brésilien est actuellement à la recherche d'un nouveau point de chute et Nice tient la corde pour l'attirer comme nous vous l'avons annoncé dernièrement. Sur l'autre flanc, Djibril Sidibé semble être le candidat idéal pour intégrer notre onze. Le latéral droit a une solide expérience grâce à ses passages à Lille, Monaco ou Everton. Enfin, la charnière centrale, elle, serait composée de Zagadou et Denayer. Le premier nommé, passé par le Borussia Dortmund, est un défenseur puissant et solide formé au PSG qui pourrait s'imposer dans de nombreux clubs, on parle d'ailleurs de lui en Serie A ou l'Inter et la Roma seraient intéressés. Le second cité ne manque pas, lui non plus, de prétendants. Plusieurs clubs s'intéressent au cas du défenseur belge mais rien n'est encore acté. Assez incroyable quand on connait les qualités de Denayer. Rapide, technique, simple et efficace, c'est même un coéquipier modèle. Il ne lui manque plus qu'un contrat décidément.

Une attaque de feu

Au milieu, nous avons tout d'abord sélectionné Fabian Delph. L'Anglais a joué de nombreuses années en Premier League où il s'est fait un nom ainsi qu'une réputation. Après quatre saisons à Manchester City, le milieu s'en est allé à Everton pour trois piges supplémentaires. Malheureusement, il n'a jamais vraiment réussi à vraiment chez les Toffees malgré des qualités évidentes. L’international anglais aura quand même eu le temps de montrer son énergie, sa force défensive et sa polyvalence pour pouvoir se placer au milieu de terrain pour faire le surnombre. Pour le second poste au milieu de terrain, nous avons choisi Xeka et qui de mieux que son coéquipier et compatriote José Fonte pour décrire le joueur de 27 ans. Le capitaine lillois déclarait : «Xeka est l’un des meilleurs joueurs cette saison, sans aucun doute. Cela a toujours été l’un des meilleurs car c’est un joueur de grande qualité. Il a énormément d’activité, il est très bon dans son jeu vers l’avant et ses passes entre les lignes. Tactiquement, il est très fort, toujours bien positionné. Il s’est beaucoup amélioré dans les duels car il est plus agressif. C’est un homme clé de l’équipe. Depuis la première année jusqu’à maintenant, c’est l’un de nos meilleurs joueurs et un de ceux qui a le plus évolué.» On se rappelle tous de ce coup de canon qui offrait à Lille le premier Trophée des Champions de son histoire, contre le PSG en plus Messieurs-Dames.

Enfin passons au secteur offensif. L'attaque est tout bonnement monstrueuse avec des joueurs de qualité et d'expérience. Commençons par Willian, même si ses dernières expériences ont été catastrophiques avec Arsenal et les Corinthians, il reste un joueur avec une technique au-dessus de la moyenne. Sa vitesse, sa faculté d’élimination et sa percussion en ont fait un élément incontournable dans le dispositif de Guus Hiddink, à l'époque. Au centre, en qualité de milieu offensif, on retrouve Juan Mata. L'ancien des Red Devils a gardé sa vista qui a fait de lui un des tous meilleurs à ce poste. L'Espagnol a fait beaucoup de bruit à son arrivée en Angleterre, et il a vite prouvé qu’il était un des meilleurs milieux de terrain de Premier League. Encore une fois, son âge lui fait défaut mais il reste un joueur ayant une classe rare. Très apprécié à Manchester United, il encadrait les jeunes pousses sur la fin de son aventure. Juan Mata, c’est la classe et l’intelligence de jeu à l’état pur. Sur le côté droit, on retrouve un deuxième belge en la personne d'Adnan Januzaj. Le Diable Rouge s'est montré sous son meilleur jour en Liga en étant décisif à maintes reprises pour la Real Sociedad. Il a notamment marqué les esprits avec un but sensationnel en Coupe du Roi contre le Celta Vigo en 2018. Le Belge a encore plusieurs années devant lui et on espère qu'il pourra encore exposer longtemps ses qualités aux yeux du monde. Pour finir cette composition, on retrouve à la pointe de l'attaque, Andrea Belotti qui semble être le plus proche à retrouver un club. Très puissant, l'attaquant italien devrait faire le bonheur de l'AS Rome mais d'ici là, nous l'avons sélectionné pour ses indéniables qualités. Inépuisable, volontaire, dans son style tout en puissance et en vitesse, son profil d’attaquant moderne est très intéressant et il aurait été dommage de se priver de lui même s'il ne restera surement pas très longtemps dans notre onze.

Des remplaçants de luxe

Edinson Cavani aurait largement pu faire partie de cette équipe type mais son transfert en Espagne, plus précisément à Valence, ne semble être plus qu'une question d'heure et en comparaison avec Belotti, qui devrait s'engager lui aussi très prochainement avec l'AS Rome, la valeur marchande de l'Uruguayen s'est effondrée. C'est pourquoi, nous avons décidé de l'exclure de notre composition. D'autres joueurs auraient pu y prétendre aussi comme Grillitsch dont la valeur marchande est la plus importante de ce onze derrière Belotti mais son CV est quelque peu limité et les prétendants ne se bousculent pas à sa porte. D'autres joueurs pourraient figurer sur le banc des remplaçants tels que Diego Costa, Christian Atsu, Cristian Tello ou bien encore Faouzi Ghoulam et Danny Drinkwater pour ne citer qu'eux. Ces derniers sont donc bel et bien sur la touche au sens propre comme au figuré.