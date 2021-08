Bundesliga : le Bayern Munich se fait peur mais s’impose face à Cologne

Le Bayern Munich voulait décrocher sa première victoire de la saison ce dimanche face au FC Cologne, après avoir été tenu en échec par le Borussia Mönchengladbach (1-1) lors de la première journée de Bundesliga. Upamecano et Kouassi étaient titulaires en défense côté Bavarois, qui se présentait avec un trio Gnabry, Lewandowski, Sané en attaque. Pour Cologne, le capitaine Hector était bien présent, tout comme Modeste devant, qui avait été buteur la semaine dernière lors de la victoire des siens face au Hertha Berlin (3-1). Un match qui commençait sur un petit rythme, même si le Bayern dominait les débats. La plus grosse occasion venait de Süle, le défenseur envoyait une frappe puissante à la suite d’une roulette, détournée en corner par le gardien adverse (23e). C’était d’ailleurs la seule frappe cadrée de la première mi-temps.

La suite après cette publicité

Il fallait attendre le second acte pour voir le score évoluer. Rentré après la pause à la place de Sané, Musiala éliminait son adversaire d’un passement de jambe avant de servir Lewandowski en retrait, qui inscrivait son deuxième but de la saison (1-0, 50e). Les Bavarois faisaient le break quelques minutes plus tard, Gnabry était à la réception d’un centre de Müller au deuxième poteau et n’avait plus qu’à pousser le ballon au fond des filets (2-0, 59e). Dans la foulée, Cologne réduisait l’écart grâce à une réalisation de Modeste de la tête, à la suite d’un centre d’Hector (2-1, 60e). Trois minutes après, le Bayern craquait une nouvelle fois et Uth trompait Neuer à son tour (2-2, 63e). Les Munichois reprenaient l’avantage, servi sur la droite de la surface, Gnabry décochait une demi-volée et marquait son deuxième but de la rencontre (3-2, 71e). Le Bayern s'imposait finalement au terme d'une seconde mi-temps folle et décrochait sa première victoire de la saison.

Le classement de la Bundesliga