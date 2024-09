La grosse mise au point des Bleus sur les tensions dans le vestiaire

Vendredi, les Bleus ont raté leur entrée en scène. En effet, les hommes de Didier Deschamps se sont inclinés 3 à 1 face à l’Italie. Plus que le résultat, c’est l’attitude de certains joueurs et le niveau affiché qui ont fait grincer des dents. Après la rencontre Mike Maignan avait d’ailleurs fait passer un message à la presse. «Ce qui se dit dans le vestiaire, ça reste entre nous. Il n’y a pas à être inquiet. Quand on perd un match, ce n’est pas la fin du monde. On a tous un rôle à jouer sur le terrain. On sait qu’on doit faire mieux, cette équipe de France doit gagner. On ne va pas chercher d’excuses, on va se remettre en question et repartir de l’avant.» Sauf que le gardien tricolore n’a pas été écouté.

Les Bleus évoquent les récentes tensions

Très rapidement, des informations sur le coup de gueule de Maignan ont fuité dans les médias, notamment dans L’Equipe. Ainsi, on a appris qu’il a fait des remontrances à ses coéquipiers durant deux minutes, pointant notamment du doigt le comportement de stars de certains sans les nommer. Kylian Mbappé, comme le vice-capitaine Antoine Griezmann, sont restés silencieux. Même si pour certains, le joueur du Real Madrid était visé par Maignan. L’ambiance était donc un peu fraîche dans le groupe ces derniers jours. Ce que n’a pas nié Ousmane Dembélé au micro de TF1 hier soir, après la victoire 2 à 0 de l’équipe de France face à la Belgique au Groupama Stadium.

Le joueur du PSG a reconnu que le climat était «un peu tendu» après le revers face à l’Italie. Il a aussi précisé : «il y a toujours des mauvaises passes dans le football (…) Ça nous a piqués cette défaite contre l’Italie.» Un mal pour un bien pour les Bleus, qui ont été un peu mieux face aux Diables Rouges hier. En zone mixte, Jules Koundé a aussi évoqué le sujet. «On est passés à côté contre l’Italie pour plein de raisons, il fallait juste faire une autocritique, remettre des choses en marche, notamment dans l’intensité. Je pense qu’on l’a mieux fait. On n’a pas été inquiétés. Mais je pense qu’il fallait se parler, se dire les choses. On avait confiance en la réponse du groupe. On n’était pas très inquiets.»

Ils ne sont pas inquiets

Puis, il a avoué ne pas avoir été inquiété après la défaite de vendredi soir. «Non, il fallait se dire les choses, j’avais confiance dans la réponse du groupe parce qu’on a un groupe de compétiteurs (…) On était mieux, on a mis les ingrédients pour gagner ce match. C’est une bonne chose. On restait sur deux défaites d’affilée, il fallait absolument gagner ce match pour la confiance, pour les supporters qui font le déplacement (…) Je suis partisan de dire qu’il ne faut jamais être trop négatif quand les choses ne vont pas bien ou trop positif quand on gagne, il y a des choses qu’on a corrigées, il y a des choses qu’on doit encore corriger il y a une marge de progression, mais c’est un peu plus conforme à nos standards que ce soit dans le jeu, comme dans le collectif.»

Titulaire, Mattéo Guendouzi a aussi évoqué les récentes turbulences dans le groupe tricolore. «Il y a eu des points négatifs (contre la Belgique, ndlr). On sait qu’on peut faire beaucoup mieux. Mais il y a eu une très belle réaction. Il va falloir corriger des petits points pour être meilleurs. Il faut continuer sur cette lancée. Je trouve qu’il y a toujours une belle ambiance dans le groupe. Avec les victoires, ça se passe toujours mieux. Mais on est tous conscients de ce qu’on peut faire, de nos qualités et de nos forces. Il faut travailler pour être prêts pour les prochaines échéances.» Lucas Digne, qui a retrouvé les Bleus après deux ans d’absence, a aussi loué l’état d’esprit et l’ambiance dans le groupe. Une victoire et ça repart donc pour la France, qui devra confirmer et s’améliorer le mois prochain face à l’Israël et la Belgique de nouveau pour mettre un terme aux doutes et aux critiques.