France - Italie : le ton est monté dans le vestiaire des Bleus

«Ce qui se dit dans le vestiaire, ça reste entre nous.» Mike Maignan savait sans doute son vœu pieux lorsqu’il est passé en zone mixte hier après la défaite des Bleus face à l’Italie au Parc des Princes (3-1). Le gardien des Bleus n’a pas bien supporté cette déconvenue et a mis en garde ses partenaires. «Il n’y a pas à être inquiet. Quand on perd un match, ce n’est pas la fin du monde. On a tous un rôle à jouer sur le terrain. On sait qu’on doit faire mieux, cette équipe de France doit gagner. On ne va pas chercher d’excuses, on va se remettre en question et repartir de l’avant.»

Le successeur d’Hugo Lloris ne l’a pas forcément affiché devant les caméras mais il était passablement énervé. Il venait tout juste de passer un savon à ses coéquipiers dans le vestiaire. D’après L’Equipe, le Milanais est arrivé très agacé dans le vestiaire, directement après le coup de sifflet final, excédé par ce qu’il venait de voir. Visage fermé, il a attendu que tout le monde soit rentré pour passer ses nerfs sur le groupe, et lâché ses quatre vérités à l’ensemble de l’équipe. Il en est même venu à couper le débriefing de son sélectionneur, lequel soulignait «le manque d’efforts» et le «peu de courses», explique le journal.

Maignan allume le groupe

Le ton est d’un seul coup devenu beaucoup plus grave avec le gardien, connu pour sa puissance de voix. Il a accusé les comportements de star de ses coéquipiers, sans jamais nommer personne. Il a même tapé fort en affirmant dans les grandes lignes «qu’à peine deux joueurs italiens auraient actuellement leur place en équipe de France mais qu’eux avaient au moins montré de l’envie et de l’agressivité», résume le quotidien sportif. Ce discours de remontrance a duré deux minutes. Une éternité que personne n’a tenté de couper, surtout pas les leaders habituels que sont Kylian Mbappé et Antoine Griezmann.

Le capitaine et le vice-capitaine se sont murés dans le silence imposé par la solennité du discours de Mike Maignan. Il faut dire que les deux champions du monde sont passés complètement au travers de leur match, une nouvelle fois après un Euro déjà raté. Même s’il n’est pas directement visé, Mbappé n’a pas que des proches en équipe de France. Son attitude est parfois critiquée, son comportement agaçant ne passe pas toujours. Cela confirme également la montée en flèche dans la hiérarchie du vestiaire du statut de leadership de Mike Maignan. Après les mots, les actes sont attendus face à la Belgique.