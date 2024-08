Le copropriétaire du SM Caen annonce la couleur avec Kylian Mbappé

Le Stade Malherbe de Caen a ouvert une nouvelle page de son histoire. Cette semaine, Kylian Mbappé est devenu le nouveau copropriétaire du club en rachetant les parts de l’Américain Oaktree à travers son fonds d’investissement Coalition Capital. Pour environ 15 M€, le nouvel attaquant du Real Madrid détient 80% des parts de l’institution normande. Bien sûr, il ne sera pas dans les bureaux du club. Son équipe incarnée par Ziad Hammoud, futur président, devra collaborer avec PAC Invest, la société d’investissement de Pierre-Antoine Capton.

Le producteur conserve ses parts, et reste actionnaire minoritaire à hauteur de 20 %. C’est lui qui a mené ce projet après que son désormais ancien partenaire lui ait annoncé son intention de s’en aller. Il a alors fait le lien avec M. Hammoud, ancien de BeIN Sports devenu directeur général d’Interconnected Ventures, la société de gestion d’image de Kylian Mbappé. La connexion a également été établie avec Fayza Lamari, la mère de la star. Cette dernière détient une place centrale dans les affaires de son fils. Le clan Mbappé cherchait depuis un moment à investir dans un club professionnel.

Pierre-Antoine Capton adore Kylian Mbappé

L’effet Mbappé se fait déjà ressentir dans la ville aux cent clochers puisque 10 000 supporters ont déjà pris leur abonnement pour la saison à venir en Ligue 2. Reste à connaître les ambitions de cette nouvelle équipe et ça commence par le mercato, qui s’achève dans un mois, alors que le championnat débute lui dans deux semaines. «La volonté est surtout de professionnaliser encore plus le club sur pas mal de sujets et de le faire progresser. Le reste suivra naturellement», assure Pierre-Antoine Capton dans un entretien à Ouest-France, avant de poursuivre.

«C’est Coalition Capital (le fonds d’investissement de Kylian Mbappé) qui fait cet investissement. Il y a évidemment un effet Kylian, c’est le meilleur joueur du monde et un modèle pour tous. Mais il est un joueur du Real Madrid et il va être focalisé à 200 % sur son nouveau club. Il aura forcément un avis et quand vous l’entendez parler de notre équipe, c’est assez fascinant, il est incroyable.» Le nouvel organigramme et le projet global du club devraient être bientôt connus mais il y a également des situations urgentes à régler, comme l’avenir de Nicolas Seube et d’Alexandre Mendy, comme nous vous en informions.