Barça : la Liga ouvre une enquête après la réunion des joueurs chez Lionel Messi

Le Barça a des raisons de croire encore au titre. Malgré la défaite la semaine dernière contre Grenade, les Culés se sont repris en allant l'emporter sur la pelouse de Valence 3-2 ce week-end. Surtout, il y a la réception de l'Atlético de Madrid, le leader, qui se profile samedi prochain. C'est le message qu'a voulu faire passer Lionel Messi à l'ensemble du vestiaire. Ce lundi, le capitaine a invité ses coéquipiers et leurs compagnes, en plus de quelques membres du staff, à son domicile, le temps de partager un repas et de se souder.

La suite après cette publicité

Problème, nous sommes toujours en période de pandémie et les rassemblements privés de plusieurs dizaines de personnes ne sont pas encore autorisés. D'après la Cadena Ser, les instances soupçonnent que le protocole sanitaire mis en place n'a pas été respecté et que la bulle a explosé. La ligue de football espagnole a donc ouvert un dossier préliminaire sur tous les joueurs participants à cette réunion. Il s'agit d'une première étape avant de passer éventuellement à une procédure disciplinaire. Ce n'est pas la première fois que cela arrive en Espagne. Plus tôt durant la pandémie, le FC Séville et Gijon avaient fait l'objet d'enquêtes.