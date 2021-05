Lionel Messi a réuni le vestiaire du Barça

Hier, le FC Barcelone s'est imposé 3 à 2 sur le terrain de Valence. Un succès qui permet aux Blaugranas de revenir à hauteur du Real Madrid (74 points) et de n'être qu'à deux longueurs de l'Atlético de Madrid (76 points) à quatre journées de la fin du championnat. Autant dire que tout est encore possible, d'autant que lors de la prochaine journée, les Merengues accueilleront Séville (4e, 70 points, -1 match) pendant que les Culés, eux, recevront les Colchoneros.

Avant ce rendez-vous capital, l'union sacrée a été décrétée au sein du FC Barcelone. Sport nous apprend que Lionel Messi a organisé ce lundi à son domicile un repas réunissant ses coéquipiers. Le but était de célébrer le succès face au club ché et préparer aussi le groupe avant le match face à l'Atlético et pour le sprint final. Sport rajoute que La Pulga est très impliquée en cette fin de saison et veut absolument remporter la Liga avec les Catalans.