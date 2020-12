L'Atlético a deux pistes pour son attaque

Face au départ de plus en plus probable de Diego Costa cet hiver, l'Atlético de Madrid va devoir se chercher un nouvel attaquant remplaçant sur le marché. Pour l'instant, deux pistes semblent tenir la corde comme l'explique la Cadena Ser. Ainsi, Arkadiusz Milik du Napoli serait la priorité des dirigeants colchoneros. L'attaquant polonais de 26 ans arrive en fin de contrat à l'issue de la saison et n'a pas joué pour l'instant avec les Partenopei.

La suite après cette publicité

Pas du tout dans les plans de son équipe, il coûterait néanmoins 18 millions d'euros cet hiver même si l'Atlético de Madrid devait essayer de baisser la note. Il faudra aussi se méfier de la Juventus qui suit de près le dossier. Autre piste évoquée par le média espagnol, celle menant à Loren Moron (26 ans). L'attaquant du Real Betis Balompié a joué 10 matches cette saison pour un seul petit but.