Nantes-Nice : l’arrêté préfectoral n’a pas été respecté

Samedi, peu avant le match entre le FC Nantes et l’OGC Nice, un supporter a perdu la vie. Poignardé, ce dernier faisait partie de la Brigade Loire. Depuis, les autorités cherchent à enquêter pour comprendre ce qu’il s’est réellement déroulé lors de cette tragédie. L’une des principales questions est de savoir pourquoi et comment les fans du Gym ont pu atterrir à proximité des ultras nantais, aux abords de la Beaujoire, dans une zone à haut risque (classée à 2 sur l’échelle des risques de la DNLH, qui compte 5 niveaux). Justement. À en croire le procureur de la République de Nantes, Renaud Gaudeul, les supporters niçois n’auraient jamais dû se trouver dans la zone de la Brigade Loire, puisqu’un arrêté préfectoral datant du mercredi 29 novembre était censé leur interdire de stationner et de circuler "sur la voie publique et d’accès au stade de la Beaujoire de Nantes".

La suite après cette publicité

«L’arrêté préfectoral n° 2023-CAB-89 avait prévu un point de rendez-vous obligatoire et de rassemblement pour les supporters de l’OGC Nice, au péage d’Ancenis, et ce afin qu’ils soient acheminés depuis ce lieu vers le stade sous escorte des forces de l’ordre», explique RMC Sport. Si une cinquantaine de Niçois auraient bel et bien été pris en charge par des policiers de la CDI (Compagnie départementale d’Intervention) selon Ouest France, les autres auraient en revanche emprunté un autre itinéraire à bord de deux vans et six berlines. Pire, ces derniers auraient modifié, encore, leur trajet à cause des bouchons et seraient donc débarqué en pleine zone des ultras nantais, ce qui était interdit. L’arrêté préfectoral n’aurait pas été respecté et les conséquences en sont depuis dramatiques. Reste à savoir pour les autorités si les supporters niçois attaqués étaient réellement identifiables, car s’ils ne l’étaient pas, leur liberté de circuler était totale.