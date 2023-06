Vidéo : le départ de Karim Benzema du Real Madrid attriste la Twittosphère

La suite après cette publicité

La fin d’une longue histoire d’amour qui a duré près de 14 ans. Arrivé au Real Madrid en 2009 avec l’étiquette de grand espoir du football, Karim Benzema est reparti en véritable légende. Pour son dernier match sous le maillot madrilène face à l’Athletic, le Nueve a soigné sa sortie en inscrivant son 354ème et dernier but. Le Français a eu le droit à une énorme standing ovation de la part du Santiago-Bernabéu. Tout au long de la journée, les hommages se sont multipliés et évidemment la Twittosphère a également tenu à saluer une dernière fois cette légende du Real Madrid et du football mondial.

Liga : Karim Benzema sauve le point du match nul pour sa dernière avec le Real Madrid, statu quo en tête du classement