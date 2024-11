Ligue 1 : Rennes se relance enfin et détruit Saint-Etienne

Pour sa première au Rohazon Park, le nouvel entraîneur rennais, Jorge Sampaoli, rêvait de retrouver la victoire après trois défaites consécutives et une série de deux victoires seulement sur les dix derniers matches. Après un premier échec à Lille (0-1), le manager argentin a remis en place son 3-4-3 avec Faye pour pallier la grave blessure de Seidu et Blas aligné à la place de Groenbaek. De son côté, l’ASSE avait gardé sa composition classique après sa victoire contre Montpellier et souhaitait enchaîner pour s’éloigner de la zone rouge.

Le Stade Rennais menait rapidement les offensives dans un début de match assez équilibré, où Cafaro réussissait notamment à heurter le montant droit de Mandanda après une frappe puissante (17e). Acteur principal de ce début de match, Cafaro va tout faire basculer. Sur un tir à bout portant de James, le milieu de terrain touchait le ballon de la main, alors qu’il semblait cadré. Après avoir vu les images au bord du terrain, M. Bollengier désignait le point de penalty, accompagné d’un carton rouge qui a fait jaser. Sans trembler, Kalimuendo ouvrait alors le score (1-0, 39e).

Rapidement à dix, Sainté a coulé

S’ils avaient réussi à tenir en fin de première période, les Verts ont encaissé le but du break au pire moment après une lourde frappe de Blas, après un contre (2-0, 45e+6). Dépassés au retour des vestiaires, les Stéphanois ont vécu une seconde période désastreuse après une reprise tranquille de Gouiri (3-0, 53e). Kalimuendo s’offrait ensuite rapidement un doublé après un superbe mouvement, conclu par une belle frappe du gauche (4-0, 61e).

Avant que l’ex-Parisien ne s’offre un triplé sur penalty, offert après une mauvaise intervention de Petrot (5-0, 67e). Une terrible soirée, où Larsonneur aura réussi à éviter le 6-0 en fin de partie (77e, 90e). Dans un Rohazon Park qui a retrouvé le sourire, Rennes peut donc se servir de ce succès pour se relancer et repasser au 11e rang, avant d’aller à Nantes. 14e avant les autres résultats de la 13e journée, Sainté replonge lourdement avant d’affronter l’OM.