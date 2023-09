PSG - OM : Amélie Oudéa-Castéra exige des sanctions individuelles

La suite après cette publicité

Le Paris Saint-Germain n’a fait qu’une bouchée de l’Olympique de Marseille (4-0) au Parc des Princes, en clôture de la 6ème journée de Ligue 1. Mais cette rencontre a aussi été marquée par un épisode extra-sportif : des chants homophobes lancés par des supporters parisiens en tribunes «les Marseillais sont des p####, des fils de p####, des enc####». Présents à un événement pour Paris 2024, nos confrères de RMC Sport ont capté une nouvelle sortie médiatique à ce sujet de la ministre des sports Amélie Oudéa-Castéra : «C’est un sujet qui doit être pris à bras le corps par tout le football français. C’est l’affaire du PSG mais ce n’est pas que l’affaire du PSG. On a déjà entendu ces chants homophobes dans d’autres stades avec d’autres équipes. La passion pour le foot, oui mais pas des discriminations. On ne peut pas s’habituer à ces chants homophobes. Ce n’est pas parce qu’ils se produisent ou se sont produits régulièrement qu’il faut s’habituer. Il faut, au contraire, combattre et dire que ces mots qu’on entend dans nos stades ne sont pas acceptables et qu’ils n’y ont pas leur place»

Madame la Ministre continue de pousser en interne pour que de véritables sanctions juridiques soient prises. Des sanctions qui dépassent le cadre sportif : «On a mis au point un arsenal juridique pour combattre ces éléments-là. Ce qui est important, c’est d’avoir des sanctions individuelles tournées contre les personnes qui lancent ces chants depuis les tribunes. Quand j’entends que ça fait partie du folklore, ça me révolte. On ne va pas s’habituer à ça sinon, ça va se transmettre de générations en générations et nos gamins dans les stades, que vont-ils dire: ‘ben c’est normal, je chante à mon tour’. Ce n’est juste pas possible, il faut qu’on se réveille, qu’on agisse tous ensemble», a-t-elle poursuivi en se réjouissant que la Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT (Dilcrah) ait fait un signalement au procureur de la République.