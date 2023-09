Ligue 1 : le PSG surclasse l’OM lors du Classique et remonte sur le podium

La suite après cette publicité

Le Parc des Princes résonnait plus que d’habitude ce dimanche soir pour accueillir la première édition du Classique cette saison. Pour clôturer la 6ème journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain recevait en effet l’Olympique de Marseille dans son antre. Battus à domicile par l’OGC Nice la semaine dernière (2-3), Luis Enrique opérait un seul changement par rapport à la victoire contre le Borussia Dortmund en Ligue des Champions ce mardi (2-0) en titularisant Bradley Barcola à la place de Vitinha. De son côté, Jacques Abardonado mettait en place une défense à cinq pour limiter la casse à l’extérieur. Les deux équipes avaient d’ailleurs l’occasion de retrouver les équipes de tête en cas de victoire ce qui laissait présager d’un choc incandescent.

Et les joueurs du club de la capitale lançait idéalement cette rencontre prestigieuse avec un missile d’Achraf Hakimi dans la lucarne de Pau Lopez après avoir obtenu un coup franc très bien placé (8e, 1-0). Alors que Kylian Mbappé était touché à la cheville au quart d’heure de jeu (15e), les Marseillais se projetaient en attaque et Jonathan Clauss délivrait un superbe centre sur la tête de Vitinha qui propulsait le cuir sur la barre transversale de Gianluigi Donnarumma (22e). Quelques minutes plus tard, l’attaquant parisien cédait sa place à Gonçalo Ramos (32e) tandis que Randal Kolo Muani profitait d’une nouvelle frappe dangereuse d’Achraf Hakimi, qui rebondissait sur le poteau et Pau Lopez avant de revenir sur l’ancien joueur de l’Eintracht Francfort, pour ouvrir son compteur but avec le PSG (37e, 2-0).

Le PSG remonte sur le podium

Au retour des vestiaires, Jacques Abardonado procédait à deux changements avec les entrées en jeu d’Amine Harit et Iliman Ndiaye. Malgré les bonnes intentions affichées par l’entraîneur marseillais, les Parisiens revenaient eux aussi sur le pré avec les mêmes velléités offensives. Dans la foulée de l’engagement des Olympiens, Ousmane Dembélé envoyait sur orbite Gonçalo Ramos dont le superbe appel lui permettait d’arriver le premier sur le ballon pour le propulser au fond des filets (47e, 3-0). Après ce nouveau coup sur la tête, les joueurs du club phocéen commençaient à perdre le file de ce match et multipliait les mauvais choix et les erreurs techniques. Néanmoins, les coéquipiers de Valentin Rongier montraient beaucoup d’envie pour ne pas complètement sombrer face au rival historique.

Les Parisiens reprenaient ensuite leur siège de la surface marseillaise sans forcer leur talent. Faciles, ils faisaient tourner le ballon en attendant une faille dans la défense adverse. Les Phocéens, incapables de réagir, subissaient pendant de longues minutes. Les deux entraîneurs procédaient alors à de nombreux changements qui cassaient un peu le rythme de cette rencontre. En toute fin de rencontre, Gonçalo Ramos s’offrait un doublé pour parachever le succès parisien (89e, 4-0). Avec cette deuxième victoire en une semaine, le PSG confirme son retour au premier plan. Les coéquipiers de Marquinhos occupent désormais la 3ème place de Ligue 1 sur la dernière marche du podium tandis que l’OM reste bloqué en 7ème position après une semaine très mouvementée sur la Canebière.