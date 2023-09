Le gouvernement dénonce les chants homophobes entendus dans les tribunes du Parc

Le PSG a balayé l’OM, dimanche soir, au Parc des Princes. Une soirée de rêve pour le club de la capitale qui n’a pas manqué d’exulter en tribune… Oui mais voilà, une polémique naissante apparaît à l’heure où plusieurs observateurs ont pu entendre des chants homophobes en fin de rencontre. Interrogé sur ce sujet, Luis Enrique semblait désolé par la situation en conférence de presse. De son côté, Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports, a quant à elle fermement dénoncé ces comportements, promettant, par ailleurs, des sanctions disciplinaires et judiciaires.

La suite après cette publicité

«Il est impensable de rester sourd à de tels chants haineux et homophobes dans nos tribunes. Peu importent la rivalité et l’enjeu, ils doivent être combattus sans répit par les supporters, les acteurs de la compétition, les instances et les pouvoirs publics. Hier, ces chants ont gâché la fête au Parc. Il est urgent de les éradiquer de nos stades. Je me suis assurée dès hier soir qu’une réponse ferme soit apportée. La commission de discipline de la LFP est désormais saisie. J’invite le PSG à déposer plainte pour identifier les auteurs et les traduire devant la justice, pour qu’ils soient sortis des stades. Grâce au dispositif que nous avons proposé et fait adopter dans la loi du 19 mai dernier avec Eric Dupond-Moretti, une fois la justice saisie, les interdictions de stade pour des faits d’une telle gravité vont devenir systématiques. Notre message est clair : fermeté absolue contre l’inadmissible. Et le combat commun de toutes les parties prenantes va s’intensifier», a ainsi assuré AOC sur ses réseaux sociaux.