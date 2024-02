PSG - Real Sociedad : les compositions officielles

Ce mercredi, les huitièmes de finale de la Ligue des Champions se poursuivent un choc entre le Paris Saint-Germain et la Real Sociedad. A domicile, les Franciliens s’organisent dans un 4-3-3 avec Gianluigi Donnarumma qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Achraf Hakimi, Marquinhos, Danilo Pereira et Lucas Beraldo. Fabian Ruiz, Vitinha et Warren Zaïre-Emery sont alignés dans l’entrejeu. Ousmane Dembélé et Bradley Barcola soutiennent le buteur Kylian Mbappé.

De leur côté, les Basques s’articulent dans un 4-4-2 avec Alex Remiro dans les cages derrière Hamari Traoré, Igor Zubeldia, Robin Le Normand et Javier Galán. Mikel Merino et Martin Zubimendi constituent le milieu de terrain. En pointe, André Silva prend place avec Takefusa Kubo, Ander Barrenetxea et Brais Mendez pour le soutenir.

Les compositions

Paris Saint-Germain : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Danilo, Beraldo - Zaïre-Emery, Vitinha, Fabián Ruiz - Dembélé, Mbappé, Barcola

Real Sociedad : Remiro - Traoré, Zubeldia, Le Normand, Galán - Kubo, Merino, Zubimendi, Méndez - Silva, Barrenetxea

