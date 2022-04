Liga : service minimum pour le FC Barcelone face à la Real Sociedad

Pour la dernière rencontre de la 33e journée de Liga, le FC Barcelone se déplaçait sur la pelouse de la Reale Arena pour y affronter la Real Sociedad. Devancés sur le podium par le Séville FC, vainqueur à Levante plus tôt dans la soirée, les Blaugranas étaient dans l'obligation de se relancer après deux défaites de rang à domicile en C3 (Francfort, 2-3) puis en championnat (Cadiz, 0-1). Quant aux Txuri-Urdin, invaincus sur leurs 5 derniers matches en Liga, ils avaient l'occasion de chiper au Real Betis la 5e place, qualificative pour la Ligue Europa. Pour ce faire, Imanol Alguacil alignait le Brésilien Rafinha, prêté par le Paris Saint-Germain, au milieu de terrain derrière Adnan Januzaj et Alexander Isak. De son côté, Xavi Hernandez faisait confiance à Ousmane Dembélé aux côtés de Pierre-Emerick Aubameyang et Ferran Torres, mais profitait également des retours en défense de Gerard Piqué et Ronald Araujo.

Le trio offensif barcelonais se montrait dangereux durant le premier quart d'heure, et ce malgré le bon pressing de la Real, qui a failli profiter d'une erreur de pied de Marc-André ter Stegen (3e). Néanmoins, après le poteau du Français (10e), l'attaquant espagnol distillait un centre lobé dans la surface pour le buteur gabonais, qui débloquait la marque de la tête au second poteau (0-1, 11e). Le 9e but de PEA en 11 matches joués en Liga. Ferran se montrait très mobile dans le dernier tiers adverse, multipliant les prises d'espace mais sans réelle justesse dans le dernier geste (17e, 25e, 39e). Après l'ouverture du score catalane, la Sociedad se réveillait dans le jeu mais n'arrivait pas à trouver la faille pour autant. Démarqué à l'entrée de la surface, Frenkie de Jong voyait sa frappe passer à côté du poteau gauche d'Alex Remiro (30e). Les hommes de Xavi continuaient à apporter le danger dans la moitié de terrain basque, cassant souvent des lignes pour trouver les offensifs. Aubameyang pouvait même doubler la mise si sa frappe à l'extérieur de la surface ne passait pas loin du poteau droit (40e).

Un Barça limité en seconde période

Mais juste avant la pause, Isak ratait le ballon du but égalisateur face à MAtS après un bon travail d'Alexander Sørloth face à l'arrière-garde catalane (43e). Au retour des vestiaires, les locaux montraient un bien meilleur visage, mettant la pression sur la charnière centrale adverse. Sur un centre puissant de Januzaj, Sorloth ratait sa reprise au deuxième poteau pour remettre les deux équipes à égalité (47e). Derrière, rien n'allait dans la défense du Barça : d'abord Piqué cible de projectibles venant des tribunes, suivi de la rechute de Ronald Araujo, qui se plaignait d'une douleur au genou, et enfin la sortie sur blessure de Dani Alves après un choc avec Rafinha. Sørloth avait failli profiter de ces soucis pour tromper Ter Stegen, vigilant sur son tir croisé (59e).

Très remuant après la mi-temps, le centre rentrant Januzaj aurait pu tromper le portier allemand, couvert par trois joueurs, mais sa manchette-réflexe laissait les siens dans la rencontre (68e). Se contentant de contenir les assauts bleu-et-blanc depuis le début de la seconde période, le Barça tentait de s'en remettre aux exploits individuels de Dembélé, souvent lancé en profondeur mais bien neutralisé par les défenseurs basques. Montrant du mieux dans le jeu, le FCB n'était pas loin de faire le break après un bon travail collectif, mais la reprise de l'intérieur du pied de Gavi passait loin du cadre (74e). Malgré quelques occasions des deux cotés lors des 10 minutes de temps additionnel, le Barça prend trois points importants en terres basques (1-0) et reprend sa deuxième avant son match en retard face au Rayo Vallecano dimanche prochain. La Real Sociedad reste bloquée à la 6e place au classement.