Liga : tombeur de Levante, le Séville FC reprend provisoirement la deuxième place, le Rayo s'en sort

Après la victoire du Real Madrid sur la pelouse d'Osasuna (3-1), la 33ème journée de Liga se poursuivait avec deux affiches programmées à 19 heures. A la Ciudad de Valencia, le Séville FC, quatrième au coup d'envoi, pouvait retrouver sa place de dauphin des Merengues en cas de victoire. Pour cela, les hommes de Julen Lopetegui devaient se défaire de Levante, relégué à la 19ème place. Une rencontre que les visiteurs débutaient d'ailleurs idéalement grâce à Corona, auteur de l'ouverture du score avant même la fin du premier quart d'heure (0-1, 14e). Malgré l'égalisation de Morales sur penalty (1-1, 22e), les Blanquirrojos s'en remettaient une nouvelle fois à Corona pour reprendre l'avantage (1-2, 27e). Devant au score, les Sevillistas remerciaient Morales qui manquait un nouveau penalty à l'aube du dernier quart d'heure (71e) avant finalement de parachever leur succès grâce à Koundé (3-1, 82e).

La suite après cette publicité

Malgré la réduction du score anecdotique de Soldado (3-2, 88e), le Séville FC reprend provisoirement la deuxième place de Liga en attendant le résultat du Barça. Levante reste 19ème. Dans l'autre rencontre de cette soirée, l'Espanyol, douzième au classement, recevait le Rayo Vallecano, quinzième et orphelin de la moindre victoire lors de ses 12 derniers matches toutes compétitions confondues. Tenu en échec pendant une bonne partie de la première période, le Rayo prenait finalement l'avantage par l'intermédiaire de Guardiola (0-1, 42e). Malgré un montant touché de part et d'autre, les visiteurs conservaient ce court avantage pour signer une précieuse victoire dans la course au maintien. Quatorzièmes, les Franjirrojos reviennent à deux longueurs de l'Espanyol, douzième.