La mère de Cristiano Ronaldo réagit à son transfert à Al Nassr

L’annonce a eu l’effet d’une bombe sur les réseaux sociaux. Libre de tout contrat, Cristiano Ronaldo a décidé de rejoindre l’Arabie Saoudite et le club d’Al Nassr. A 38 ans, le quintuple Ballon d’Or, quitte donc l’Europe pour un contrat très juteux au Moyen-Orient même s’il espérait secrètement rester dans un championnat du top 5.

Pour beaucoup de supporters, ce transfert de CR7 est incompréhensible. Pas pour sa mère. Cette dernière, très présente sur les réseaux sociaux, a décidé d’adresser un message de soutien à son fils. «Cher fils, puisse que tout se passe bien et soit le plus grand défi de ta vie. Et nous serons toujours ensemble dans ce voyage, je t’aime à l’infini». Un soutien qui devrait donner le sourire à CR7, en plus des 200 millions par an qu’il touchera en Arabie Saoudite.

