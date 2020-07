PSG : la colère noire de Thomas Tuchel

Une finale qui n'a pas été parfaite, loin de là. Pour le retour de la compétition en France, le Paris Saint-Germain et l'AS Saint-Étienne s'affrontaient vendredi soir en finale de Coupe de France, au Stade de France. Devant 5000 personnes, le club de la capitale a remporté la compétition pour la treizième fois de son histoire grâce à un but de Neymar (1-0). Mais cette rencontre va laisser des traces. Blessés, Thilo Kehrer (hanche) et Kylian Mbappé (cheville) ont quitté leurs partenaires en première période.

La suite après cette publicité

Présent au micro d'Eurosport après la partie, le coach du PSG Thomas Tuchel est donc longuement revenu sur la rencontre. Et l'Allemand a d'abord fait part de sa satisfaction concernant le sacre : «oui, on a gagné dans une finale, c'était le plus important. C'était très compliqué pour plusieurs raisons mais la meilleure chose, c'est qu'on a gagné. On a beaucoup de choses à améliorer, à discuter et analyser. C'est bien mais les situations avec Kehrer, Neymar et Mbappé... Tout ça coûte cher et on va attendre.» Car en plus des blessures de ses deux joueurs, l'ancien technicien du BVB a vu Neymar se prendre un tacle appuyé dès le début de rencontre.

«C'est horrible et je ne peux pas comprendre»

Relancé sur le sujet, Thomas Tuchel a alors dit ce qu'il pensait. «Non, je n'ai pas de nouvelles. Mais c'était le troisième match (de la saison) contre Saint-Étienne et dans les trois, il y a eu trois cartons rouges. Et dans la première demi-heure, pas à la fin quand ils sont fatigués ! Je ne veux pas savoir ce qu'ils se disent avant le match. Ça a commencé avec Ney, ça a fini avec Kylian Mbappé et à la fin, nous avons trois cartons jaunes, après cette faute-là ? C'est horrible et je ne peux pas comprendre», a enchaîné l'Allemand sur le bord de la pelouse.

Avant de partir, le coach des champions de France a parlé du jeu des siens, qui n'ont pas été étincelants. «C'était le premier match compétitif après longtemps, pour Saint-Étienne aussi. (...) C'était difficile pour nous de sortir de la pression. On a perdu la confiance et c'est très dur de la regagner. On a eu un début très très difficile et ensuite beaucoup d'occasions pour marquer le deuxième but. Mais tout est dans la tête, c'est comme ça.» Dans une semaine, le PSG tentera de faire mieux sur le terrain, mais surtout de gagner la Coupe de la Ligue BKT contre l'Olympique Lyonnais.