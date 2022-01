OM-LOSC : Luan Peres évoque la faiblesse de l'OM au Vélodrome

Encore une fois, l'Olympique de Marseille patine à domicile. Ce dimanche, pour le compte de la 21ème journée de Ligue 1, les joueurs de Jorge Sampaoli ont partagé les points avec le LOSC (1-1). Et pourtant, après l'expulsion de Benjamin André, les Phocéens ont évolué pendant plus d'une heure en supériorité numérique, multipliant les occasions. L'OM n'a désormais plus gagné depuis le 28 novembre dernier au Vélodrome. Interrogé au micro de Prime Video à l'issue de cette partie, Luan Peres a avoué ne pas connaître les raisons de cette fragilité à la maison.

« Encore un nul à domicile... Quand on joue à l'extérieur on gagne, mais on doit gagner à la maison. On doit travailler. Je ne sais pas quel est le problème, on joue dans une superbe atmosphère... on n'a pas de chance, on doit encore travailler et progresser. Normalement, avec les supporters et l'atmosphère, c'est mieux à domicile. Lille a très bien joué. On doit changer des choses pour gagner à domicile. Dans le vestiaire ? L’atmosphère n'était pas bonne. Tout le monde avait envie de gagner. Dimitri (Payet) nous a beaucoup parlé, il nous a dit qu'on doit progresser, être plus forts sur le terrain. C'est normal d'avoir ces discussions. Il faut continuer à gagner pour rester haut au classement et aller en Ligue des champions. »