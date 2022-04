OM : Vitorino Hilton encense Gerson

Interviewé par La Provence ce dimanche, l’ancien défenseur central brésilien Vitorino Hilton a fait l’éloge de son compatriote Gerson. Pour l’ancien défenseur de Montpellier, le milieu de terrain de l’OM va continuer de monter en puissance et deviendra la saison prochaine l’un des patrons de l’équipe marseillaise. « Je l’aime beaucoup. J’avais déjà été interrogé avant sa venue à Marseille et j’avais dit que c’était un très bon joueur. Quand il est arrivé en France, il a eu un petit temps d’adaptation. Il a été très critiqué parce qu’il était moins bien. Mais maintenant c’est le Gerson que j’avais l’habitude de voir à Flamengo, en pleine forme. Il retrouve ses qualités dans le jeu, avec ses passes, sa conduite de balle. Techniquement il est à l’aise. Il apporte beaucoup offensivement mais défend également énormément. Dans le système mis en place à l’OM, c’est un joueur très important », a détaillé l’ancien joueur qui est aujourd’hui consultant pour Prime Vidéo.

L’ancien Marseillais a également refusé la comparaison entre le brésilien et son ancien coéquipier à l’OM, Lucho Gonzalez. Il considère les deux joueurs comme totalement différents. « Oui, par rapport à leur départ timide, dû à l’adaptation. En revanche, ce sont deux joueurs complètement différents. Lucho, c’est la classe, l’élégance ? Gerson, lui, donne l’impression d’être lent. Mais non... Et c’est très intéressant parce qu’il cache son jeu pour l’équipe adverse qui, au final, s’aperçoit qu’il est rapide et intelligent. Il court partout. Il a tout pour devenir un leader à l’OM », a expliqué le défenseur de 44 ans. Gerson et ses coéquipiers affronteront le PSG ce dimanche soir lors du Classique au Parc des Princes (20h45).

